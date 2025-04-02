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11:32, 2 апреля 2025Силовые структуры

Краснов заявил о влиянии миграционного фактора на терроризм

Краснов: Миграционный фактор влияет на распространение терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Миграционный фактор влияет на распространение терроризма. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По данным агентства, Краснов сообщил, что к уголовной ответственности за радикальные посягательства в 2024 году было привлечено 179 иностранных граждан и лиц без гражданства. В основном это уроженцы из Центрально-Азиатского региона.

Ранее сообщалось, что в 16 регионах России возбуждены дела по фактам афер с лекарствами для льготников.

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