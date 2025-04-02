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10:54, 2 апреля 2025Силовые структуры

В 16 регионах России возбуждены дела по фактам афер с лекарствами для льготников

Краснов: В 16 регионах заведены дела по фактам афер с лекарствами для льготников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В 16 регионах России возбуждены дела по фактам афер с лекарствами для льготников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приобретение по госконтрактам завышенных объемов лекарственных препаратов, ненадлежащее распределение по аптекам и списание за негодностью стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Краснов заявил, что из федеральной системы мониторинга исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 миллионов упаковок лекарств для льготников. Это не давало возможность объективно определить потребность и спланировать закупки. Эти действия позволили решить проблемы с лекарствами в Республике Крым, Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других регионах.

Ранее сообщалось, что Краснов заявил о ежедневном получении жалоб на проблемы с выплатами участникам СВО.

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