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12:17, 2 апреля 2025Силовые структуры

В России в три раза выросло число терактов

Генпрокурор Краснов заявил о 3-кратном росте числа терактов в РФ в условиях СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Генпрокурор оценил уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания россиян

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В три раза выросло число терактов в России в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2024 году количество преступлений террористической направленности увеличилось в полтора раза. Большая часть терактов связана с атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами.

Прокуроры выявили 204 тысячи нарушений в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Проверку проводили совместно прокуратура, ФСБ и Росгвардия в 2024 году.

Нарушения связаны с несоблюдением пропускного режима, недостатками в работе систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия беспилотникам. Все выявленные нарушения по требованию прокуратуры устранены, добавил Краснов.

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