Херсонские партизаны создали штаб взаимодействия подпольщиков на правобережье Днепра

Подполье Херсона сообщило о создании штаба взаимодействия на правобережье Днепра

Партизанская организация «Херсонское сопротивление» в Telegram-канале сообщила о создании штаба взаимодействия подпольщиков на правом берегу Днепра.

«Пора объединить усилия в это сложное для нашего города и всей Херсонщины время, чтобы навсегда уничтожить зеленую гидру украинского национализма!» — говорится в публикации.

Партизаны призвали всех несогласных с властями Украины выступить «единым фронтом». По их информации, на правобережье Днепра действует большое количество отдельных людей, а также организации, ведущие подрывную деятельность против Киева. Штаб создан для координации подобных действий.

Ранее представитель подпольного движения Stop Grave рассказал, что взятки за уклонение от призыва на Украине неуклонно дорожают, непрекращающийся рост цен связывают с истощением мобилизационного ресурса республики.