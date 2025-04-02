Избыток осадков предрекли четырем округам России

Синоптик Вильфанд: Избыток осадков ожидается на Урале, Дальнем Востоке и Сибири

В апреле ожидается избыток осадков в четырех федеральных округах (ФО) России — Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Такую погоду предрек части россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Наиболее вероятны сильные осадки на востоке Приволжского ФО, на юге Урала, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, а также в Иркутской области, Бурятии и Приморском крае, уточнил синоптик.

При этом дефицит осадков может случиться в южных регионах Центрального ФО, на севере Южного ФО, на юге Бурятии и Забайкальского края, на Камчатке, а также на севере Якутии и Хабаровского края. В остальных регионах осадки будут близкими к норме, подчеркнул Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о мокром снеге, который может обрушиться на столицу в выходные, 5 и 6 апреля.