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15:30, 2 апреля 2025Из жизни

Капитан катера помог нерпе и ее потерявшемуся детенышу найти друг друга

На Байкале капитан катера помог нерпе-матери и нерпенку найти друг друга
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Байкале капитан туристического катера помог потерявшемуся нерпенку найти мать. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Мужчина перевозил туристов на хивусе — специальном катере с воздушной подушкой, который может передвигаться по льду. Он случайно заметил маленького белька — детеныша пестрой нерпы — на льду в полном одиночестве. Поблизости не было видно ни лунки, ни матери-нерпы.

Чрез некоторое время капитан увидел нерпу, которая бродила в стороне. Ее аккуратно сопроводили к бельку. После этого нерпы, нашедшие друг друга, вместе погрузились в воду.

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