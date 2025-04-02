Кириенко назвал первую жертву неонацизма на постсоветском пространстве

Кириенко: Абхазия стала первой жертвой неонацизма в бывшем СССР

Абхазия была первой республикой на постсоветском пространстве, которая столкнулась с неонацизмом. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии инаугурации избранного президента Бадры Гунбы, передает ТАСС.

«Добровольцы-герои, которые в 1992-1993 годах отдали свою жизнь в защиту независимости Абхазии, тогда Абхазия, наверное, первой на постсоветском пространстве столкнулась с реальным неонацизмом, уже тогда представители неонацистских подразделений, с которыми сегодня в ходе специальной военной операции (СВО) мы воюем, воевали против Абхазии», — заявил Кириенко.

Он отметил, что граждане Абхазии также принимают участие в борьбе с неонацизмом сейчас, находясь в зоне СВО в качестве добровольцев в российских подразделениях.

Ранее же Бадра Гунба принес присягу народу. Президент Абхазии подчеркнул, что острые политические конфликты не помешали сохранению стабильности в стране. Лидер объявил 2025 год — годом Владислава Ардзинба в честь «80-летия великого лидера».