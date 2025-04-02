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15:12, 2 апреля 2025Мир

Китай счел независимость Тайваня несовместимой с миром в регионе

Минобороны КНР: Независимость Тайваня несовместима с миром в регионе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Независимость Тайваня несовместима с миром в регионе и подвергнет остров опасности войны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает ТАСС.

«Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», — отметил представитель ведомства.

Чжан Сяоган подчеркнул, что стремление Тайваня к независимости подвергнет его «опасности войны» и «принесет тайваньским соотечественникам невыносимые страдания». Таким образом он прокомментировал учения армии Китая «Гром в проливе — 2025А».

Ранее официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что провокации сторонников независимости Тайваня не останутся без ответа со стороны КНР.

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