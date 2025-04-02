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13:08, 2 апреля 2025Мир

В КНР сторонникам независимости Тайваня пригрозили непрекращающимся наказанием

МИД КНР: Провокации сторонников независимости Тайваня не останутся без ответа
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globallookpress.com

Провокации сторонников независимости Тайваня не останутся без ответа со стороны КНР, заявил на брифинге в среду официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя масштабные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова. Его слова передает ТАСС.

«Пока продолжаются провокации сторонников независимости Тайваня, не прекратится и их наказание. Мы никогда не допустим, чтобы какие-либо силы, в какой-либо форме отделили Тайвань от Китая, примем все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — заявил Го Цзякунь.

1 апреля Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезными предупреждением» для властей острова. Официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И назвал эти учения «законными и необходимыми действиями по защите национального суверенитета [Китая]».

Ранее в НОАК опубликовали плакат с концепцией «парализующего удара» по Тайваню. На нем изображен остров, окруженный кораблями и нацеленным на него ракетным арсеналом.

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