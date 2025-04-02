«Книжный поезд» проехал по России

Для популяризации чтения по России проехал книжный поезд

Для популяризации чтения по России проехал «книжный поезд», посетивший за неделю Москву, Нижний Новгород, Казань и Ульяновск. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Известно, что состав начал путь в Санкт-Петербурге, а закончил его в Волгограде. При этом в каждом городе перед публикой выступали известные писатели, в том числе Дмитрий Емец, Григорий Григорьев, Сергей Переслегин, Олег Рой.

Одной из поклонниц последнего стала 91-летняя читательница Зоя Финкельштейн. «Олег, раньше я за твоими книгами в библиотеку ходила, а сегодня ты наконец сам приехал!» — призналась россиянка.

Пассажиры поезда посоветовали занятым людям использовать аудиокниги, чтобы читать больше.

В октябре 2024 года россиянин прочитал одну книгу и выиграл миллион в лотерею. Житель Чебоксар прочитал издание о позитивной психологии, финансах и формировании сознания изобилия, а затем решил испытать удачу.