Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 2 апреля 2025Экономика

Курс рубля к доллару и евро вырос

Официальный курс доллара снизился на 32 копейки, до 84,55 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 3 апреля, вырос к ведущим мировым валютам, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По отношению к доллару российская валюта поднялась на 32 копейки, до 84,55 рубля, к евро — на 76 копеек, до 91,2 рубля, к юаню — на 7 копеек, до 11,53 рубля.

«Стабильность рубля, скорее всего, обусловлена притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые активы», — комментирует эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, рост спроса на валюту по мере усиления потребительской активности и влияние произошедшего некоторое время назад снижения цен на нефть являются факторами, способными удержать нацвалюту от устойчивого укрепления.

Ранее стало известно, что на фоне значительного роста курса рубля в российских магазинах на 10-15 процентов подешевели актуальные модели айфонов, включая iPhone 16.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

    На iPhone из-за ошибки вернулись удаленные приложения

    Российскому пенсионеру пообещали заменить счетчики и похитили у него более 58 миллионов

    Российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

    Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

    Обвиняемых в теракте на железнодорожных путях в Крыму заключили под стражу

    Стюардесса сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев

    Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом плаще почти за миллион рублей

    В Госдуме предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

    «Книжный поезд» проехал по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше