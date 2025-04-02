Курс рубля к доллару и евро вырос

Официальный курс доллара снизился на 32 копейки, до 84,55 рубля

Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 3 апреля, вырос к ведущим мировым валютам, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По отношению к доллару российская валюта поднялась на 32 копейки, до 84,55 рубля, к евро — на 76 копеек, до 91,2 рубля, к юаню — на 7 копеек, до 11,53 рубля.

«Стабильность рубля, скорее всего, обусловлена притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые активы», — комментирует эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, рост спроса на валюту по мере усиления потребительской активности и влияние произошедшего некоторое время назад снижения цен на нефть являются факторами, способными удержать нацвалюту от устойчивого укрепления.

Ранее стало известно, что на фоне значительного роста курса рубля в российских магазинах на 10-15 процентов подешевели актуальные модели айфонов, включая iPhone 16.