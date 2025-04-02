Лазарева раскрыла детали запомнившегося ей разговора с Борисом Моисеевым

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) раскрыла детали запомнившегося ей разговора с певцом Борисом Моисеевым. Об этом она рассказала в видео, доступном на YouTube.

«Я все время вспоминаю разговор один в гримерке с Боречкой Моисеевым. Боречка периодически надувал себе лицо, я его называла целлулоидным пупсом», — отметила Лазарева.

По словам телеведущей, в то время она заметила у себя на коленях морщины и спросила артиста, будет ли он прибегать к помощи специалистов для борьбы с такими возрастными изменениями. Однако Моисеев посоветовал носить брюки, чтобы прятать морщины на коленях.

Ранее бывший директор певца Сергей Горох рассказал о его отношении к дочери Алле Пугачевой Кристине Орбакайте. Он заверил, что Моисеев проводил много времени с дочерью Пугачевой, когда артистка была занята.

Бориса Моисеева не стало осенью 2022 года. Ему было 68 лет.