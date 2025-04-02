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12:19, 2 апреля 2025Ценности

Мэрайя Кэри снялась в прозрачном платье в честь 56-летия

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariahcarey

Американская певица Мэрайя Кэри снялась в откровенном образе в честь 56-летия. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в длинном, расшитом пайетками платье с прозрачными вставками. Поверх данного наряда звезда надела длинный розовый плащ с широкими рукавами. Кроме того, исполнительница завила в локоны и распустила светлые волосы.

В декабре 2024 года Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей. Певица попала в объективы папарацци в Америке, выбрав для выхода на публику блестящее платье итальянского модного дома Gucci из осенней коллекции 2024 года.

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