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13:08, 28 декабря 2024Ценности

Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей

Певица Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде Gucci почти за два миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская певица Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

55-летняя исполнительница попала в объективы папарацци в Америке. Для выхода на публику знаменитость выбрала блестящий наряд итальянского модного дома Gucci из осенней коллекции 2024 года. Так, она надела платье-майку за 2,1 тысячи долларов (215 тысяч рублей), кардиган из соответствующего материала за 14,9 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).

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Свой образ Кэри дополнила вязаной шерстяной шапкой стоимость 560 долларов (57 тысяч рублей) и высокими сапогами, которые оцениваются в Giuseppe Zanotti в 1795 долларов (184,3 тысячи рублей).

Ранее в декабре 55-летняя Мэрайя Кэри отказалась от штанов во время фотосессии. Она позировала перед камерой в объемном ожерелье, украшенном жемчужными бусинами и драгоценными камнями.

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