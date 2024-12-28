Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей

Певица Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде Gucci почти за два миллиона рублей

Американская певица Мэрайя Кэри вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

55-летняя исполнительница попала в объективы папарацци в Америке. Для выхода на публику знаменитость выбрала блестящий наряд итальянского модного дома Gucci из осенней коллекции 2024 года. Так, она надела платье-майку за 2,1 тысячи долларов (215 тысяч рублей), кардиган из соответствующего материала за 14,9 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).

Свой образ Кэри дополнила вязаной шерстяной шапкой стоимость 560 долларов (57 тысяч рублей) и высокими сапогами, которые оцениваются в Giuseppe Zanotti в 1795 долларов (184,3 тысячи рублей).

Ранее в декабре 55-летняя Мэрайя Кэри отказалась от штанов во время фотосессии. Она позировала перед камерой в объемном ожерелье, украшенном жемчужными бусинами и драгоценными камнями.