В Европе столкнулись с проблемой отрицательных цен на электроэнергию

Bloomberg: Отрицательные цены на электроэнергию угрожают поставщикам в Евросоюзе

Страны Евросоюза уже этой весной могут столкнуться с новой проблемой в своей энергосистеме. Из-за роста выработки солнечных электростанций цены в сети станут регулярно уходить в отрицательную зону, что ударит по рентабельности поставщиков. Об этом пишет Bloomberg.

Начиная с апреля, производство энергии с помощью солнечных батарей резко возрастает, при этом спрос на отопление из-за теплой погоды падает, поэтому производители вынуждены доплачивать потребителям. Чаще всего, этим пользуются владельцы электромобилей, которые получают возможность бесплатной зарядки.

Суточный пик потребления приходится на ранний вечер, когда выработка начинает снижаться, а днем, когда она максимальна, в сети переизбыток дешевой энергии. В результате доходы производителей падают, и тенденция усугубляется.

Такая ситуация снижает привлекательность инвестиций в отрасль, что влияет на ее развитие. В следующем году в Евросоюзе запланирован ввод в эксплуатацию рекордного количества новых солнечных батарей и ферм, что только усугубит проблему и повлияет на дальнейшее развитие отрасли.

Выходом из такой ситуации может стать как повышение спроса, так и развитие станций по хранению электроэнергии, которые позволят накапливать ее в пиковые периоды производства. Еще одним способом называют модернизацию европейской энергосистемы, что позволило бы ускорить переток энергии между регионами.

Подобная ситуация складывается и с ветряными электростанциями. В 2024 году Великобритания потратила более миллиарда фунтов стерлингов из-за перегрузки сетей в связи с рекордной выработкой.

Ранее глава Польской энергетической группы (PGE) Дариуш Мажец объявил о начале строительства крупнейшего в Европе батарейного хранилища электроэнергии. По его словам, объект позволит не допустить падение стоимости энергии до отрицательных значений и стабилизирует поставки.