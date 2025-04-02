Мошенники стали использовать обманутых пенсионерок в качестве курьеров

Мошенники нашли новое применение обманутым российским пенсионеркам. Аферисты пытаются задействовать их в качестве курьеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Ura.ru.

По данным издания, несколько обманутых под разными предлогами пенсионерок в возрасте от 74 до 90 лет рассказали силовикам, что передавали деньги пожилой женщине, которой на вид они давали около 80 лет. На встречу женщина приезжала с кожаной сумкой. Вскоре силовики задержали пожилую курьершу. Она созналась, что согласилась работать на обманувших ее на крупную сумму денег мошенников.

За помощь их преступному бизнесу мошенники пообещали списать пожилой женщине невыплаченный кредит.

Ранее сообщалось, что дочь топ-менеджера Российского союза автостраховщиков (РСА) отдала аферистам 11 миллионов рублей.