В Москве допустили восстановление снежного покрова

РИА: 5-6 апреля в Москве прогнозируется дождь со снегом

Под конец недели Москву накроет ненастная погода. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделились в столичном метеобюро.

В выходные, 5-6 апреля, в Москве ожидается дождь со снегом. Солнце, по данным специалистов, вернется в Москву нескоро: некомфортной погода останется и в начале следующей недели. За это время, как предполагают синоптики, в мегаполисе может даже восстановиться снежный покров.

О грядущих снегопадах москвичей предупреждает и эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Ухудшаться погода начнет в пятницу, 4 апреля. Арктическое вторжение принесет в регион похолодание: температура опустится с плюс 15 до плюс 7 градусов. Снегопады также придут в Брянск, Тулу, Рязань и Казань. В Москве же ожидаемый снежный покров составит от 7 до 12 миллиметров. Вплоть до 8 апреля температура воздуха днем достигнет плюс 3 градусов, а ночью опустится ниже нуля до отметки в минус 6 градусов. Такие показатели, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, будут соответствовать норме середины марта. Февральских заморозков москвичам можно не ждать.