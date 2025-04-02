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11:19, 2 апреля 2025Моя страна

На благоустройство одного российского города потратят миллионы рублей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Кашпирев / Коммерсантъ

На благоустройство одного российского города потратят 18,6 миллиона рублей. Об этом сообщает информационное агентство «НТА-Приволжье».

Выяснилось, что Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Чебоксар объявило о тендере на озеленение города. Начальная стоимость контракта составила 18,6 миллиона рублей. Работы по озеленению начнутся в 2025 году: они включают в себя не только высадку растений, но и уход за ними.

По информации издания, в рамках проекта планируется высадить более 700 растений, среди которых липы мелколистные, кизильники, клены Гиннала, рябины обыкновенные, гортензии, туи западные, ели восточные и сербские, а также виноград и можжевельник казацкий. Подрядная организация должна будет регулярно поливать, удобрять и пропалывать растения.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них — керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.

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