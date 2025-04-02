На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

WSJ: Россия и Украина применяют схожую тактику в отношении Трампа

Москва и Киев якобы используют схожую тактику на переговорах с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, пытаясь добиться лучших для себя условий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Дипломатические маневры России и Украины отражают их попытки удержать [президента США Дональда] Трампа на своей стороне, не соглашаясь полностью на его требования», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков газеты, Москва стремится закрепить свои военные успехи и добиться максимальных уступок от Вашингтона и Киева, тогда как Киев пытается улучшить условия предложенной США экономической сделки. Однако отмечается, что в Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что переговоры могут зайти в тупик.

Ранее сообщалось, что представители администрации Трампа сомневаются в возможности урегулирования конфликта в ближайшие несколько месяцев.