На западе Украины усилят охрану полиции

Во Львовской области усилят охрану административных зданий после попытки взрыва

Управление Национальной полиции Украины по Львовской области усилит охрану административных зданий после попытки взрыва полицейского участка. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Полиция Львовской области усилила меры безопасности возле административных зданий, являющихся приоритетными объектами вражеских атак», — отмечается в сообщении.

Управление Нацполиции прокомментировало задержание двух киевлян 31 марта при попытке взрыва отделения на проспекте Червоной Калины во Львове. Как сообщается, 22-летняя киевлянка откликнулась на публикацию в соцсетях и пригласила с собой своего знакомого. Подозреваемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

В полиции объявили о проверке подозрительных лиц и транспортных средств на предмет взрывных устройств. Также сообщается об усилении мер охраны общественного порядка на территории региона.

Ранее в Одесской области три человека пострадали в результате взрыва в здании полиции. Все они являлись сотрудниками правоохранительных органов.