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14:53, 2 апреля 2025Бывший СССР

На западе Украины усилят охрану полиции

Во Львовской области усилят охрану административных зданий после попытки взрыва
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Управление Национальной полиции Украины по Львовской области усилит охрану административных зданий после попытки взрыва полицейского участка. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Полиция Львовской области усилила меры безопасности возле административных зданий, являющихся приоритетными объектами вражеских атак», — отмечается в сообщении.

Управление Нацполиции прокомментировало задержание двух киевлян 31 марта при попытке взрыва отделения на проспекте Червоной Калины во Львове. Как сообщается, 22-летняя киевлянка откликнулась на публикацию в соцсетях и пригласила с собой своего знакомого. Подозреваемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

В полиции объявили о проверке подозрительных лиц и транспортных средств на предмет взрывных устройств. Также сообщается об усилении мер охраны общественного порядка на территории региона.

Ранее в Одесской области три человека пострадали в результате взрыва в здании полиции. Все они являлись сотрудниками правоохранительных органов.

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