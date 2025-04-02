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16:27, 2 апреля 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор ускорения распространения рака

Medical XPress: Жирная пища ускоряет процесс метастазирования
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Испанские ученые выяснили, что жирная пища может способствовать более быстрому распространению рака. В эксперименте на мышах с тройным негативным раком молочной железы исследователи из Национального онкологического центра показали: избыточное потребление жиров активирует процессы, которые помогают опухолевым клеткам легче проникать в другие органы — в данном случае в легкие. Об этом сообщает Medical Xpress.

Мыши с избыточным весом демонстрировали усиленную работу тромбоцитов — клеток крови, участвующих в свертывании. Эти клетки плотным кольцом окружали опухолевые, что, по мнению ученых, мешало иммунной системе их распознать и уничтожить. Кроме того, в легких возрастал уровень белка фибронектина, создающего благоприятную «почву» для закрепления опухоли.

Когда животных переводили на обычный рацион, показатели возвращались к норме, и количество метастазов снижалось. Ученые предполагают, что контроль рациона и активности тромбоцитов может усилить эффективность лечения у людей с раком молочной железы.

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