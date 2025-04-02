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21:01, 2 апреля 2025Забота о себе

Названа грозящая стригущим лишаем ошибка при надевании трусов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Viktor Prymachenko / Shutterstock / Fotodom

Неправильное ношение нижнего белья может вызвать появление стригущего лишая в области паха. Об этом предупредил терапевт, дерматолог Сэмюэль Чоудхури, пишет Daily Mail.

Врач отметил, что стригущий лишай — это грибковая инфекция, которая хотя бы раз в жизни поражает 70 процентов людей. Он уточнил, что обычно инфекция развивается на руках или на стопах, но частая ошибка при надевании трусов приводит к тому, что пораженной оказывается и область гениталий.

Чоудхури пояснил, что распространение грибка происходит в тот момент, когда ноги с признаками инфекции соприкасаются с нижним бельем. «Отказываться от нижнего белья не нужно. Решение намного проще: нужно сначала надевать носки, а затем трусы», — подсказал дерматолог. По его мнению, в данном случае носки выступают в роли барьера и сдерживают распространение инфекции.

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