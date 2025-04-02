Названа причина крушения стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области

МО РФ: Причиной крушения ракетоносца Ту-22МЗ стала техническая неисправность

Предварительной причиной крушения стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области стала техническая неисправность. Такие данные сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Четыре человека, которые были на борту, катапультировались. Однако одного спасти не удалось.

О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. Затем в сети появился ролик с места крушения. На кадрах виден полыхающий в отдалении пожар. Неподалеку от возгорания, судя по видео, находятся дома.