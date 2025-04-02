Некоторые банки в России обяжут возмещать украденные деньги

Путин поручил обязать банки и операторов без антифрод-мер возмещать украденное

Банки и операторов связи в России обяжут возмещать украденные деньги. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин.

Глава государства поручил закрепить в законе обязанность организаций возместить средства клиенту, которые похитили при взломе банковского приложения. Если банк или оператор связи не принял попыток не допустить такого исхода (так называемых антифрод-мер), он будет обязан возместить утраченное.

Правительство должно определить условия, размер и порядок такого возмещения, а также предусмотреть иные меры ответственности для кредитных организаций, которые не сделали все возможное для защиты потребителей.