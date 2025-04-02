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20:47, 2 апреля 2025Россия

Обломки упавшего под Иркутском стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ сняли на видео

Появилось видео с обломками ракетоносца Ту-22МЗ, упавшего в Иркутской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео обломки упавшего в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах заметны лежащие на земле обломки, которые автор видео назвал кусками фюзеляжа. Также в отдалении можно заметить зарево пожара.

О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших населенных пунктах, по данным Telegram-канала Babr Mash, пропало электричество.

Минобороны России позднее сообщило, что самолет упал в безлюдной местности. На борту находились четыре члена экипажа, одного спасти не удалось.

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