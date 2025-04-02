Обломки упавшего под Иркутском стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ сняли на видео

Очевидцы сняли на видео обломки упавшего в Иркутской области стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.
На кадрах заметны лежащие на земле обломки, которые автор видео назвал кусками фюзеляжа. Также в отдалении можно заметить зарево пожара.
О ЧП в Усольском районе российского региона стало известно ранее 2 апреля. При падении борт задел линию электропередач. В двух ближайших населенных пунктах, по данным Telegram-канала Babr Mash, пропало электричество.
Минобороны России позднее сообщило, что самолет упал в безлюдной местности. На борту находились четыре члена экипажа, одного спасти не удалось.