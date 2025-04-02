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20:27, 2 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок установил рекорд по длительности падения

Индекс Мосбиржи побил рекорд 1998 года по продолжительности дневного снижения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По итогам торгов в среду, 2 апреля, индекс Мосбиржи упал на 1,28 процента, до 2926 пунктов, свидетельствуют данные площадки. Это снижение стало уже 11 по счету, что позволило показателю побить рекорд по длительности падения, установленный в 1998 году.

В последний раз индекс Мосбиржи во время закрытия основной сессии оказывался выше, чем днем ранее, 18 марта. С того момента на фоне отсутствия позитивных новостей российский фондовый рынок идет вниз. Тем не менее эксперты, опрошенные РБК, отказываются проводить аналогию между сериями.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов напомнил, что 27 лет назад коррекция фондового рынка сопровождалась дефолтом по государственным обязательствам, девальвацией рубля и полным коллапсом финансовой системы. Ничего из этого в настоящее время не наблюдается, да и само падение далеко не такое серьезное.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин подтвердил, что в мае 1998 года индекс (рассчитывается с 1997 года) рухнул на 30 процентов, а сейчас опускается только на десять.

По общему мнению, главной причиной стали завышенные ожидания из-за переговоров России и США, в том числе на высшем уровне. После бурного оптимизма, который привел к резкому росту индекса, инвесторы начали возвращаться к реальности. Отсутствие каких-либо конкретных результатов переговоров и отказ сторон идти на уступки охладили ожидания.

Бахтин заметил, что изменилась риторика и у президента США Дональда Трампа, что может повлечь за собой не ослабление, а ужесточение санкционного давления. Речь идет о намеках главы Белого дома по поводу введения вторичных пошлин против России в случае, если ему не удастся добиться уступок от Москвы по боевым действиям на Украине.

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