Перечислены самые вредные для суставов крупы

Эндокринолог Толмасова: Рафинированные крупы могут привести к болям в суставах

Употребление некоторых круп может привести к обострению заболеваний суставов, рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова. Самые вредные для суставов крупы она перечислила в беседе с «Известиями».

Людям, у которых есть проблемы с суставами, доктор посоветовала исключить из рациона рафинированные крупы. Врач пояснила, что при рафинировании удаляются наиболее ценные части зерна — отрубной и зародышевый слои, богатые клетчаткой и минералами.

Толмасова также заявила, сославшись на исследование, что рафинированные крупы увеличивают уровень воспалительных маркеров в крови. Это оказывает негативное влияние на суставы, а также провоцирует развитие других проблем со здоровьем, уточнила врач.

Доктор также подчеркнула, что в цельнозерновых крупах, в отличие от рафинированных, сохраняются не только клетчатка и минералы, но также витамины группы В и антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений. «Исследования показывают, что регулярное употребление таких злаков снижает риск развития диабета, гипертонии и заболеваний сердца. Кроме того, цельнозерновые продукты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, что немаловажно для общего состояния организма», — заключила Толмасова.

Ранее эндокринолог из США Аланна Пейдж предупредила об опасности обезжиренных продуктов питания. По ее словам, диетические продукты увеличивают риск ожирения, а не снижают его.