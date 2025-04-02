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15:49, 2 апреля 2025Культура

Песня башкирской группы попала в топ-10 мирового чарта

Группа Ay Yola из Уфы заняла седьмую строчку в мировом чарте Shazam
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал AY YOLA

Песня башкирской группы Ay Yola попала в топ-10 мирового чарта сервиса Shazam. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте сервиса.

На данный момент хит Homay занимает седьмое место в списке 200 лучших треков. «Хумай» с персидского переводится как «птица, предвещающая счастье». В народных эпосах персонаж изображается в виде девушки-лебедя, являющейся дочерью царя птиц Самрау и Солнца.

Ay Yola — трио из Уфы, состоящее из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, а также второго вокалиста Рината Рамазанова, фронтмена фолк-группы «Аргымак». Известно, что основанная всего год назад группа исполняет песни на башкирском языке. В сервисе «Яндекс.Музыка» у Ay Yola более миллиона слушателей в месяц.

Ранее стало известно, что в Европе захотели запретить вирусный хит российских школьниц «Сигма-бой».

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