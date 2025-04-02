Побывавший в плену у «Талибана» блогер раскрыл удивившие его факты о США

Британский блогер Рутледж заявил, что в США его удивили большие дома

Известный британский блогер Майлз Рутледж, ранее побывавший в плену у «Талибана» (движение признано в России террористическим и запрещено) в Афганистане, раскрыл удивившие его в США факты. Впечатлениями он поделился в своем аккаунте в X.

В частности, по словам Рутледжа, его удивили большие размеры домов в Америке и множество свободного пространства. «В Великобритании мало места. Дома стоят очень плотно друг к другу, сельская местность скудная», — пояснил он.

Блогер также назвал американскую природу более красивой, чем британскую, и признался, что его сильно впечатлили небоскребы Нью-Йорка. «Ничто другое не сравнится с масштабами и плотностью Нью-Йорка. Богатство города огромно, британцу сложно его осознать», — добавил Рутледж. Кроме того, он счел, что в США люди более дружелюбны, нежели в Лондоне.

Вместе с тем он заявил, что не стал бы переезжать в Америку, поскольку это не его родная страна.

Ранее TikTok-блогерша Маха Горячева, уезжавшая работать в США, объяснила решение вернуться в Россию. Она назвала Америку криминальной страной и призналась, что сильно скучала по оставшимся в России близким.