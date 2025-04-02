Популярная рэперша обвинила бывшего мужа в угрозах

Карди Би обвинила бывшего мужа, рэпера Offset в преследованиях и угрозах

Рэперша Карди Би обвинила своего бывшего мужа рэпера Offset в приставаниях, преследовании и угрозах. Об этом она заявила во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам звезды хип-хопа, Offset, с которым она развелась в 2024 году, выходит за все возможные рамки приличия, поэтому ей даже пришлось поговорить с его новой возлюбленной.

«Этот парень расстроен, что я переслала его новой девушке переписку, в которой он буквально умолял меня. Писал мне, что собирается лишить себя жизни, а также что собирается лишить жизни меня», — заявила Карди.

Кроме того, артистка сообщила, что бывший партнер не дает ей уехать из города, оставляя страшные и оскорбительные голосовые сообщения. Также Offset якобы пытается преследовать ее и ее друзей.

Карди Би воспитывает троих детей, рожденных от экс-супруга: 6-летнюю дочь Калче, 3-летнего сына Уэйва и 6-месячную девочку, имя которой до сих пор неизвестно.

Ранее стало известно, что другой популярный рэпер Канье Уэст шокировал фанатов заявлением о своих детях.