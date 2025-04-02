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06:46, 2 апреля 2025Россия

Путин передал советские монеты для создания памятника в Москве

Путин передал семейные советские монеты для создания памятника на Поклонной горе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова передал семейные советские монеты белорусскому общественному деятелю Алексею Талаю. Эти и многие другие монеты в рамках проекта «Живая память благодарных поколений» переплавят, а после из них создадут памятник на Поклонной горе в Москве, который будет приурочен к 80-й годовщине Победы. Об этом говорится в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

«Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого А. Талая, удостоенного российского ордена Дружбы», — указано в сообщении. Отмечается, что тогда Путин поддержал инициативу и дал обещание, что передаст монеты, которые хранятся у него.

В рамках проекта уже возвели две скульптуры — первую в 2022 году в Минске, вторую — в 2024 году в Брестской крепости. Для них свои монеты передавал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Скульптура, которую планируют установить в Москве, будет представлять из себя солдатское письмо.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Храним огонь Победы» зажжен Вечный огонь в станице Бородинская.

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