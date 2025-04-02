Раскрыт неочевидный вред приправ

Эксперт по питанию Быстров: Некоторые приправы могут содержать канцерогены

Некоторые приправы могут содержать опасные канцерогены и тяжелые металлы, предупредил доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Неочевидный вред пряностей он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Первым опасным видом приправ специалист назвал добавки, которые придают блюдам аромат дымка и вкус копчения. По его словам, в них могут содержаться высокие дозы нитратов и нитритов. Они вступают в реакцию с белками в организме и образуют опасные соединения, которые вызывают изменения в ДНК и повышают риск развития рака.

Также эксперт в сфере питания призвал не покупать продукцию со следами плесени. Он предупредил, что плесневые грибы афлатоксины способны вызывать поражения печени.

Быстров добавил, что опасность представляют некачественные приправы. По его словам, в такой продукции можно обнаружить тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. Попадая в организм они не выводятся из него, и постепенно отравляют нервную систему, почки и другие органы.

Кроме того, специалист отметил, что недобросовестные производители могут добавлять в продукцию синтетические красители, ароматизаторы и консерванты.

Чтобы минимизировать риск, Быстров посоветовал перед покупкой читать состав приправы. От покупки продукции с длинным списком незнакомых ингредиентов лучше отказаться, считает он.

Ранее диетолог Алена Барредо назвала допустимую суточную дозу шоколада. По ее мнению, в день можно съесть не более 30 грамм этого десерта.