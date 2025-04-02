Раскрыты новые подробности о боестолкновениях на белгородском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 95 бойцов на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 95 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности о сиутации журналистам раскрыли в Министерстве обороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои, по данным оборонного ведомства, проходили в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское в Сумской области.

Ранее появилось видео взрыва ФАБ-3000 в белгородском приграничье. На опубликованных кадрах видно падение бомбы и мощный взрыв, от которого во все стороны расходится ударная волна. Целью удара стала дамба, по которой украинцы перебрасывали подкрепления.