Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 2 апреля 2025Мир

Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

Daily Mail: США и Израиль через несколько недель могут нанести удар по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Central Command / Handout / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Заявления Трампа о бомбардировках Ирана, которых республика прежде никогда не видела, если они не подпишут сделку — это не просто безумное требование», — передает газета слова источника в израильском правительстве.

Другой источник указал на то, что с точки зрения Израиля, нахождение Трампа в Белом доме является «оптимальным» вариантом для того, чтобы вести переговоры с Ираном, поскольку «другого такого шанса уже не будет». Авторы материала отмечают, что подобные планы американского лидера можно расценивать как желание начать «настоящую войну».

30 марта Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

В ответ на это начальники штабов Вооруженных сил Ирана заявили, что любой акт агрессии против Исламской республики не останется без ответа. Дополнительно сообщается, что баллистические ракеты уже загружены в пусковые установки по всему Ирану и готовы к запуску в случае нападения.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

    Раскрыт неочевидный вред приправ

    На iPhone из-за ошибки вернулись удаленные приложения

    Российскому пенсионеру пообещали заменить счетчики и похитили у него более 58 миллионов

    Российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

    Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

    Обвиняемых в теракте на железнодорожных путях в Крыму заключили под стражу

    Стюардесса сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев

    Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом плаще почти за миллион рублей

    В Госдуме предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше