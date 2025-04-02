Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

Daily Mail: США и Израиль через несколько недель могут нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп планирует начать «настоящую войну», поскольку США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в течение нескольких недель. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

«Заявления Трампа о бомбардировках Ирана, которых республика прежде никогда не видела, если они не подпишут сделку — это не просто безумное требование», — передает газета слова источника в израильском правительстве.

Другой источник указал на то, что с точки зрения Израиля, нахождение Трампа в Белом доме является «оптимальным» вариантом для того, чтобы вести переговоры с Ираном, поскольку «другого такого шанса уже не будет». Авторы материала отмечают, что подобные планы американского лидера можно расценивать как желание начать «настоящую войну».

30 марта Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

В ответ на это начальники штабов Вооруженных сил Ирана заявили, что любой акт агрессии против Исламской республики не останется без ответа. Дополнительно сообщается, что баллистические ракеты уже загружены в пусковые установки по всему Ирану и готовы к запуску в случае нападения.