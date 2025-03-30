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00:08, 31 марта 2025Мир

Иран заявил о готовых к пуску сотнях ракет после угроз Трампа

IRNA: Агрессия США против Ирана не останется без ответа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Любой акт агрессии против Ирана не останется без ответа. С таким предупреждением выступили начальники штабов Вооруженных сил страны, передает IRNA.

«Исламская Республика всегда была привержена региональному и международному миру и безопасности. Любая угроза, агрессия, разжигание войны или нарушение неприкосновенности исламского Ирана будут встречены жестким ответом», — указано в сообщении.

Отмечается, что Тегеран постоянно сталкивается с высокомерностью «высокомерных держав», особенно США. Военачальники также предупредили, что баллистические ракеты уже загружены в пусковые установки по всему Ирану и готовы к запуску в случае любого акта агрессии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками». «Если они не заключат сделки, то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — сказал он.

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