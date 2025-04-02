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08:31, 2 апреля 2025Экономика

Россия резко нарастила закупки одного вида товаров из Японии

РИА Новости: РФ нарастила почти на треть закупки гигиенических товаров из Японии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам февраля суммарные объемы поставок гигиенических товаров из Японии в Россию увеличились почти на треть в сравнении с предыдущим месяцем и достигли отметки в 814 тысяч долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.

В месячном выражении достигнутый в конце зимы результат вырос на 29,61 процента. Речь идет об импорте гигиенических товаров для женщин и детей, уточнили эксперты. Япония не является для России главным поставщиком этого вида товаров. Для сравнения, Китай в феврале отправил в РФ прокладки и подгузники на общую сумму в 6,2 миллиона долларов.

Для Японии РФ также не стала главным рынком сбыта. По объемам закупок гигиенических товаров Россия заняла восьмую строчку. Подавляющая часть экспорта японской продукции пришлась на соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом месте расположился Китай, на втором — Тайвань, а топ-3 замкнул Вьетнам.

В прошлом году Россия активно наращивала импорт лекарств из Японии. За один только октябрь поставки этого вида продукции из азиатской страны увеличились в девять раз в сравнении сентябрьским показателем и достигли отметки в 10,17 миллиона долларов в денежном выражении. При этом в августе импорт оценивался в полтора раза выше.

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