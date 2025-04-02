Россиянин организовал расправу над бизнесменом в 2011 году и попался только сейчас

В Петербурге правоохранители задержали мужчину за организацию убийства в 2011 г.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 53-летнего местного жителя за организацию расправы над бизнесменом в 2011 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По версии следствия, не позднее 15 февраля 2011 года злоумышленник организовал расправу над местным предпринимателем. В результате в парадной дома на улице Композиторов в бизнесмена выстрелили три раза — в голову и грудь.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины за преступление, совершенное в 1994 году.