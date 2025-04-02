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21:46, 2 апреля 2025Россия

Россиянин пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Гладков: В результате удара БПЛА ВСУ пострадал житель белгородского села Муром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на белгородское село Муром. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил перелом бедра и слепые осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу бойцы самообороны.

Ранее Гладков рассказал об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль с находившимся внутри водителем. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. По словам губернатора, пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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