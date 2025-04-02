Россиянин пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Гладков: В результате удара БПЛА ВСУ пострадал житель белгородского села Муром

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на белгородское село Муром. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мужчина получил перелом бедра и слепые осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу бойцы самообороны.

Ранее Гладков рассказал об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль с находившимся внутри водителем. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму. По словам губернатора, пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.