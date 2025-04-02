Украинский дрон атаковал автомобиль с водителем в российском регионе

Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль с водителем в хуторе Масычево

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с находившимся внутри водителем в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в хуторе Масычево FPV-дрон атаковал автомобиль. Бригада скорой на месте оказала необходимую помощь мужчине, который в результате атаки получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию и баротравму», — написал чиновник.

По его словам, мирный житель отказался от госпитализации.

Глава области также сообщил, что число раненых при атаке по грузовому автомобилю на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево выросло до двух. Ранее он сообщал об одном пострадавшем.

В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки потеряли более 95 бойцов на белгородском направлении. Бои, по данным оборонного ведомства, проходили в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское в Сумской области.