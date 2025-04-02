Россиянин пропал без вести в Мьянме после землетрясения

Khit Thit: Преподаватель из России пропал без вести в Мьянме после землетрясения

Преподаватель частной средней школы HCIS из России пропал без вести в Мьянме после землетрясения, сообщает агентство Khit Thit.

По его данным, помимо россиянина, еще четверо преподавателей этого учебного заведения числятся пропавшими. Трое из них были гражданами ЮАР, а еще один — Филиппин.

«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — отмечает агентство.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. Из-за подземных толчков начали рушиться дома и мосты. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться.