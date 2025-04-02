Россиянин выстрелил во время конфликта с соседкой из-за шума

В Петербурге мужчина выстрелил во время конфликта с соседкой из-за шума

В Санкт-Петербурге 40-летний местный житель выстрелил из сигнального пистолета во время конфликта с соседкой из-за шума. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Вечером 31 марта в полицию обратилась 26-летняя петербурженка, которая рассказала о конфликте на лестничной клетке с соседом, который в результате ссоры выстрелил из сигнального пистолета. 1 апреля стрелок сам пришел в отдел полиции и выдал находившийся при нем светошумовой сигнальный пистолет.

Он рассказал, что вечером 30 марта услышал громкие звуки и крики в квартире, которая находится этажом ниже. Мужчина спустился и постучал в дверь этой квартиры. Дверь ему открыла незнакомая женщина, которая агрессивно отказалась прекратить шум. За ее спиной житель дома увидел нескольких мужчин.

В связи с этим он испугался и произвел один предупредительный выстрел в пол, после чего ушел домой, не высказывая при этом кому-либо угроз. Правоохранители изъяли пистолет, а стрелка отпустили под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе четыре жителя Кемерово предстанут перед судом за стрельбу в ходе конфликта на парковке.