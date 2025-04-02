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14:37, 2 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 19 лет за работу на украинскую разведку

В Воронежской области мужчину осудили на 19 лет за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Воронежской области суд приговорил к 19 годам лишения свободы 36-летнего Руслана Минакова за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное организованной группой») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом 800 тысяч рублей.

По данным ведомства, с ноября 2022 по июнь 2023 года Минаков стал сотрудничать с представителем ГУР МО Украины. Он выполнял задания по дестабилизации общественно-политической обстановки и устрашения населения Воронежа, Курской и Белгородской областей. С июня 2023 года по январь 2024 года Минаков забирал по заданию украинского куратора взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства из тайников. Он передавал их другим гражданам, сотрудничавшим со спецслужбами Украины. Кроме того, в сентябре 2023 года осужденный осматривал объекты железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области для оценки возможности диверсии.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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