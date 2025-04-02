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09:43, 2 апреля 2025Путешествия

Россиянка лишилась поездки за 95 тысяч рублей и отсудила у туроператора в три раза больше

Россиянка лишилась поездки и отсудила у туроператора более 300 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российская туристка лишилась поездки на Кавказ за 95 тысяч рублей и отсудила у туроператора сумму в три раза больше — более 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Североморского районного суда Мурманской области.

Так, согласно материалам дела, в августе 2024 года женщина купила экскурсионный гранд-тур «Это Кавказ!», однако поехать в него так и не смогла. За пару дней до предполагаемого начала путешествия россиянка все еще не получила необходимую информацию, а позже и вовсе узнала, что поездка отменена в связи с техническим сбоем.

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Тогда женщина захотела решить вопрос в досудебном порядке и попросила туроператора выплатить ей разницу уплаченной и возвращенной стоимости авиабилетов. Компания согласилась частично вернуть эти деньги и даже попыталась перевести на счет туристки 1000 рублей. Однако из-за ошибки в платежном поручении деньги до нее так и не дошли.

Тогда женщина обратилась в суд, который в итоге встал на ее сторону. Теперь туроператор обязан выплатить полную стоимость тура — 95 900 рублей, неустойку в таком же размере, убытки — 3,7 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей, штраф в размере 105 тысяч рублей, а также судебные издержки — 80 тысяч рублей.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.

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