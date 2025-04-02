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16:52, 2 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили штаб признанного террористическим украинского подразделения

ВС России уничтожили штаб полка нацполиции «Днепр-1» и командный пункт ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили штаб полка «Днепр-1» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) нацполиции Украины в Днепропетровске. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Отмечается, что российские военные нанесли массированный удар не менее чем пятью единицами дронов «Герань». Помимо штаба подразделения нацполиции Украины под удар попал командный пункт 256-го батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Разрушены здания, где они дислоцировались, командные пункты, масса техники, транспортных средств, включая бронированные боевые машины и броневики-внедорожники. Безвозвратные потери противника составили до двух десятков боевиков», — рассказал Рогов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что националистические подразделения на Украине набирают силу и расширяются. По его словам, это свидетельствует о потере контроля над ними киевским режимом.

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