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13:28, 2 апреля 2025Россия

Российских школьников захотели тестировать на наркотики по-новому

Минздрав предложил изменить список наркотиков для тестирования школьников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российских школьников захотели тестировать на наркотики по-новому. Изменить список веществ, которые будут искать в анализах учащихся, предложили в Минздраве, пишет «Коммерсант».

Согласно подготовленному списку, среди российских школьников будут выявлять не только тех, кто употребляет наркотики, но и тех, кто курит.

В списке для тестирования наряду с опиатами, метадоном, каннабиноидами, синтетическими катинонами (включая мефедрон), бензодиазепинами, барбитуратами появился котинин, который является метаболитом никотина, что позволить выявить количество курящих среди детей. При этом кокаин и фенциклидин решили из этого перечня исключить.

«Обновленный список веществ, на которые будут проверять учащихся, отражает актуальные тенденции в потреблении наркотиков среди молодежи», — пояснил психиатр-нарколог Тигран Ананикян.

Как и прежде, тест будет проводиться с 13 лет: сначала со школьниками проведут информационно-разъяснительную беседу, а затем возьмут анализ мочи, который отправят на химико-токсикологические исследование. Подростки старше 15 лет смогут отказаться от проведения процедуры, а за младших школьников сделать это смогут один из родителей или иные законные представители.

Разрабатывая новый документ, эксперты опирались на результаты профосмотров последних лет, и пришли к выводу, что общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет снизилась с 2019 года на 40,9 процентов. В случае принятия нововведения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее в России предложили ужесточить проверку водителей на алкоголь и наркотики. В частности, речь идет о расширении списка веществ, на которые будет проводиться тест.

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