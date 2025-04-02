Российский лоукостер запустил сервис возврата билетов

Авиакомпания «Победа» запустила сервис по возврату билетов

Авиакомпания «Победа» запустила сервис по сдаче даже невозвратных билетов. Об этом сообщается на официальном сайте российского лоукостера.

Уточняется, что новая услуга позволит пассажирам вернуть билеты, купленные по тарифу «Базовый». Приобрести «Сервис возврата» можно при бронировании билета, но не позднее чем за 48 часов до вылета. А вернуть его надо не позднее чем за 24 часа до вылета.

В пресс-службе перевозчика также отметили, что сбор за услугу составляет от 999 рублей для внутренних рейсов и от 10 евро (около 919 рублей) — для международных. Услуга предоставляется только для конкретного билета, не переносится на другие бронирования и не возвращается при обмене, добавили в «Победе».

В марте сообщалось, что российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Мера позволит россиянам исправлять ошибки в данных.