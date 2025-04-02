ТАСС: Российскую медсестру обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества

Операционную медицинскую сестру Научного центра неврологии Анастасию Лысенкову обвинили в осквернении памятника защитникам Отечества, сообщает ТАСС.

Лысенковой предъявили обвинение в совершении преступления по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества либо посвященных дням воинской славы России»).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время оккупации Суджанского района осквернили братскую могилу красноармейцев и памятник советским войнам. Министерство также показало кадры одного из освобожденных в Курской области населенных пунктов, улицы которого усыпаны обломками различных зданий. В том числе виден памятник советским воинам, который изрисован синей краской.