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14:58, 2 апреля 2025Мир

Сербия нашла способ получать российскую нефть

Сийярто: Венгрия и Сербия начнут строить нефтепровод для поставок из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Венгрия и Сербия в конце 2025 года начнут строить нефтепровод между двумя странами для поставок из России. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Белграде с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович, передает газета Világgazdaság.

«Строительство может физически начаться в конце этого года или в начале следующего, что приведет к созданию совершенно нового нефтепровода между двумя странами, который будет введен в эксплуатацию по всей длине к 2028 году», — отметил министр иностранных дел Венгрии.

По словам Сийярто, венгерская компания MOL представила двум странам технико-экономическое обоснование проекта. С помощью него Сербия сможет получать сырье, поступающее из России в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Венгрия стала главным покупателем российского газа в Европе за последние несколько лет. Страна закупила этот вид российского топлива на общую сумму более триллиона рублей. В тройку лидеров вошли Италия (848 миллиардов) и Греция (499 миллиардов).

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