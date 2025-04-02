Школьников на Украине заставят разбираться в любовных треугольниках в тестах по математике

В Национальном тесте украинские школьники разберут любовные треугольники

В национальном мультипредметном тесте по математике школьники разберут задачу с любовным треугольником. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика страны».

«Нужно решить задачу о том, "кого выберет Настя — Влада или Максима"», — сообщается в публикации.

Также задача содержит условия по «радиусу любви», от которого будет зависеть итоговый выбор Насти и ответ задания.

Ранее эстонских школьников призвали отказаться от участия в олимпиадах, победители которых получат возможность поехать в Москву на парад Победы. Учителей же за такие инициативы могут отправить под арест на срок до пяти лет.