Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 2 апреля 2025Бывший СССР

Школьников на Украине заставят разбираться в любовных треугольниках в тестах по математике

В Национальном тесте украинские школьники разберут любовные треугольники
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: freepik / Freepik

В национальном мультипредметном тесте по математике школьники разберут задачу с любовным треугольником. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Политика страны».

«Нужно решить задачу о том, "кого выберет Настя — Влада или Максима"», — сообщается в публикации.

Также задача содержит условия по «радиусу любви», от которого будет зависеть итоговый выбор Насти и ответ задания.

Ранее эстонских школьников призвали отказаться от участия в олимпиадах, победители которых получат возможность поехать в Москву на парад Победы. Учителей же за такие инициативы могут отправить под арест на срок до пяти лет.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    В Госдуме объяснили призыв главы ВОЗ готовиться к новой пандемии

    Москвич под видом инвестирования в криптовалюту обманул россиян на 126 миллионов рублей

    «VK Музыка» обновилась

    Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

    Генсек НАТО призвал страны альянса противостоять России в Арктике

    В офисе Зеленского ответили на вопрос о выборах

    Леонардо Ди Каприо вышел в свет с новой внешностью

    В США раскрыли план Трампа на Россию и Китай

    Российские подростки толпой избили пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше