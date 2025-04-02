Российские штурмовики нанесли удары по опорному пункту ВСУ

Штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что пуски ракет произвели парами с малых высот. «Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

После этого экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ.

Кроме того, штурмовики сорвали ротацию соединений украинской армии на границе Курской области.